Minister: Mand sprængte formentlig sig selv i luften i Kyiv-domstol

Journalister fra nyhedsbureauet AFP, som er til stede i Kyiv, melder, at veje, som fører hen til domstolen, er spærret af.

En korrespondent fra AFP oplyste efter politiets indledende indmeldinger onsdag eftermiddag, at en yderligere eksplosion var blevet hørt ved gerningsstedet.

Kyivs militæradministration har oplyst, at eksplosionen fandt sted klokken 17.20 lokal tid, da en anklaget blev eskorteret af betjente til retslokalet.

Kontoret for den øverste anklager har udtalt, at en mand detonerede genstanden, da han forsøgte at flygte, mens han var på toilettet.

Klymenko har opfordret borgere i hovedstaden til ikke at søge hen mod området.

- Detaljerne er ved at blive klarlagt, siger ministeren.