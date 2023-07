Thunberg tiltales for ikke at adlyde politi ved klimaaktion

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg tiltales for at have nægtet at efterkomme politiets anvisninger under en klimaaktion i Malmø i juni.

Det skriver mediet Sydsvenskan onsdag.

Under aktionen 19. juni blokerede hun og andre klimaaktivister for lastbiler, som ønskede at forlade havnen.

Ifølge tiltalen nægtede hun at forlade stedet, selv om politiet bad hende om det.