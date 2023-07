EU-Kommissionen vil tillade genmodificerede fødevarer

Men de nye teknikker virker anderledes, og de bør derfor ikke være underlagt samme regler, mener kommissionen.

Fordelene ved NGT er mange, siger EU’s klimakommissær, Frans Timmermans, ved et pressemøde onsdag.

Han nævner blandt andet muligheden for at forædle afgrøder til at være mere modstandsdygtige over for tørke.

- Hvis planter som udgangspunkt er mere modstandsdygtige over for tørke eller skadedyr, så kan de bedre modstå klimaforandringer og har også brug for færre pesticider for at vokse og producere mad, siger Frans Timmermans.