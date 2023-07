To danske bjergbestigere måtte sent tirsdag eftermiddag reddes fra en klatretur ved den østrigske by Innsbruck.

Det oplyser østrigsk politi tirsdag aften i en pressemeddelelse.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at to grupper af bjergbestigere tirsdag eftermiddag blev overrasket af et voldsomt tordenvejr.