Britisk politi har indledt flere Partygate-efterforskninger

Den genåbnede sag handler om en sammenkomst blandt kampagneansatte hos den tidligere konservative borgmesterkandidat i London Shaun Bailey.

Ifølge Sky News har videomateriale vist ansatte danse, mens London var under strenge coronarestriktioner. Det skal være sket 14. december 2020.

I den nye sag undersøges en begivenhed i det britiske parlament.

Her var der ifølge Sky News tale om en fødselsdagsfest for baronesse Jenkin af Kennington, som er hustru til et konservativt parlamentsmedlem.