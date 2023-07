EU-rapport: Lang vej til målsætning om genanvendte materialer

- Der gøres imidlertid stadig kun langsomme fremskridt. Det tegner til at blive meget vanskeligt at opfylde EU’s ambition om senest i 2030 at fordoble den andel af materialer, der genanvendes og kanaliseres tilbage til økonomien, skrives der videre.

Kommissionen kom med en ny handlingsplan i 2020. Det er i den, at fordoblingsmålet indgår.

Revisionsretten vurderer, at der kun er begrænset dokumentation for, at handlingsplanerne har gjort en forskel.

Det er på trods af, at EU mellem 2014 og 2020 dedikerede 10 milliarder euro til at hjælpe landene på vej i omstillingen til en cirkulær økonomi.