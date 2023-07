Analytikere ser topmøde som Putins mulighed for at vise styrke

Ruslands præsident, Vladimir Putin, skal tirsdag ved et virtuelt topmøde med blandt andet Indien og Kina forsøge at vise, at han stadig har et stærkt greb om Rusland.

Sådan lyder det fra flere analytikere i udtalelser til nyhedsbureauet AP.

Mandag er det kommet frem, at Putin deltager i et møde i Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Det oplyser Kreml uden at give yderligere detaljer, skriver nyhedsbureauet AFP.