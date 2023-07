Tyske AfD sikrede sig partiets første borgmesterpost

Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland (AfD) har sikret sig partiets første borgmesterpost i Tyskland ved et valg søndag.

42-årige Hannes Loth er ny borgmester i den lille by Raguhn-Jessnitz i delstaten Sachsen-Anhalt efter at have vundet borgmestervalget i byen.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa og radiostationen MDR.