Indsamling giver millioner til drabssigtet fransk betjent

En af dem, der har taget initiativ til indsamlingen, er Jean Messiha. Han støtter den franske politiker Eric Zemmour, som befinder sig på den yderste højrefløj.

Den varetægtsfængslede politimand er sigtet for drab.

Han og en kollega ville tirsdag foretage en kontrol af en bil, der holdt parkeret i forstaden Nanterre med den 17-årige dreng bag rattet. Da betjentene henvendte sig til drengen, forsøgte han tilsyneladende at køre væk.

Derpå skød og dræbte den ene betjent ham.

Betjentene forklarede i første omgang, at de frygtede, at drengen ville køre dem over.