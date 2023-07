09/07/2023 KL. 09:25

Ung mand beordrede teenagere til at begå flere skuddrab

I Sverige er en ung mand blevet idømt en lang fængselsstraf for at udstyre teenagedrenge med automatvåben og beordre dem til at begå mord. Den opsigtsvækkende sag menes at spille ind i landets voldelige bandekonflikter.