I Paris koncentrerede indsatsen sig om Avenue des Champs-Elysées. Efter opfordringer på de sociale medier om at flytte kampen væk fra forstæderne lukkede 400 betjente den berømte avenue.

Det lagde også en dæmper på uroen, at adskillige kommuner indførte udgangsforbud om aftenen for mindreårige og stoppede al trafik med busser og sporvogne.

Lørdag eftermiddag mødte mange op ved den store moské i Nanterre for at deltage i bisættelsen af den dræbte 17-årige Nahel Merzouk. Lørdag aften var gaderne i de tidligere nætters epicenter for uroen rolige og tomme.

Men hvorfor gik det så galt, og hvorfor er teenagere i de ofte indvandrertætte forstæder så frustrerede?

I en leder skriver Le Monde, at det kræver vidtrækkende ændringer at forbedre forholdet mellem politiet og de unge i de socialt belastede kvarterer, hvor der anslås at bo over fem mio. mennesker.

»Det må være en national prioritet at bekæmpe den følelse af at være ladt i stikken, som de fattigste borgere føler,« skriver avisen, der politisk befinder sig til venstre for midten.

Selv om det er forståeligt, at vold og plyndring, der spredes som løbeild på de sociale medier, mødes med frygt og vrede i den brede franske befolkning og ofte udnyttes af politikere til med giftige reaktioner at skabe mere frygt, handler problemerne i høj grad om en fejlslagen bolig- og bypolitik, konkluderer analysen.

»Frankrig befinder sig ikke midt i raceuroligheder eller en civilisationskrig, som det yderste højre vil have os til at tro, fordi den ved, hvad man får ud af at puste til ilden. De mennesker, der bor i udkanten af vores byer, er franskmænd af alle oprindelser og udlændinge, som ikke har valgt at være koncentreret der, men er havnet der som følge af årtiers land-, byplanlægnings- og boligpolitik,« skriver Le Monde.

Avisen fastslår, at selv om man i over 30 år har forsøgt at forbedre forholdene og rive forældede boligblokke og højhuse ned, er det ikke lykkedes at ændre følelsen af udstødelse eller at give kvartererne de samme institutioner og offentlige serviceydelser som andre franske byer.

Den tidligere borgerlige minister Jean-Louis Borloo konstaterede i 2018 i en rapport, at den franske stat forholdsmæssigt giver betonforstæderne fire gange færre ressourcer end andre steder.

Reglerne for politiets brug af våben er et andet varmt debatemne. I mange kvarterer, som kontrolleres af narkobander, er politiet ikke velkommen. En lempelse af loven i 2017 netop for at give politiet adgang har ført til langt flere tilfælde af brug af våben og også dødsfald under trafikkontroller som den, der forleden endte tragisk i Nanterre.

Lederskribenten hos Le Monde erkender, at narkohandel gør det svært for politiet at færdes i mange kvarterer. På den anden side er det svært at få unge mennesker, der oplever ethvert møde med politiet som diskriminerende og som en ydmygelse, til at købe den franske republiks devise om frihed, lighed og broderskab, skriver avisen.