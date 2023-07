For første gang i 12 dage har Rusland sendt droner ind over Kyiv

Tilstedeværende i Kyiv beretter over for nyhedsbureauet Reuters, at de hørte eksplosioner. Ifølge vidnerne lød det, som om antiluftskytssystemer skød ting ned fra himlen.

Militæret i Kyiv har tidligere haft stor succes med at nedskyde russiske droner, inden dronerne fik chancen for at ramme deres mål.

Der foreligger ikke umiddelbart informationer om, hvor alvorligt angrebet har været, og Serhij Popko skriver heller ikke umiddelbart, hvornår det skulle være startet.

Men i Kyiv-regionen og en række andre regioner særligt i den østlige del af landet skulle sirenerne efter sigende være begyndt at hyle omkring klokken 02.00 lokal tid.