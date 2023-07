Zelenskyj ønsker Nato-invitation ved topmøde

- Det vigtigste nu er at sikre, at Ukraine overlever som selvstændig nation. Derfor er jeg sikker på, at Nato-landene på topmødet vil givet fortsat støtte til Ukraine, sagde han.

Nato aftalte på et topmøde i Bukarest i 2008, at Ukraine vil blive medlem på et tidspunkt. Det løfte står landene ifølge Stoltenberg ved. Men spørgsmålet er hvornår.

Ukraine presser på for en konkret tidsplan, men det ser landet ikke ud til at få på topmødet i Vilnius.

Zelenskyj udtalte sig lørdag på et fælles pressemøde med Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, der er på besøg i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Tidligere lørdag meddelte de to politiske ledere i en fælles udtalelse, at Spanien vil foreslå oprettelse af et særligt Nato-Ukraine råd.