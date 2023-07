Polsk anklager efterforsker færgesag som drab og selvmord

Anklagemyndigheden i den polske by Gdansk efterforsker nu to dødsfald - den polske mor og søn, der faldt i vandet fra en færge på vej fra Polen til Sverige torsdag - som drab og selvmord.

Det skriver det polske nyhedsbureau PAP ifølge det danske netmedie polennu.dk.

En talskvinde for anklagemyndigheden bekræfter over for det tyske nyhedsbureau dpa, at sagen nu efterforskes som ”drab på et barn og morens selvmord”.