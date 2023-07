Spansk EU-formandskab vil fremme ukrainsk optagelse

Formålet med turen er at udtrykke Europas fortsatte solidaritet med det krigsramte land.

EU vil hjælpe Ukraine ”så længe, det er nødvendigt”, og ”uanset den pris, der skal betales”, lyder det fra den spanske premierminister.

I en tale i det ukrainske parlament mindede Sánchez om, at EU er et fredens projekt, der opstod ud fra asken af Anden Verdenskrig med det formål at forhindre nye krige.

Tidligere lørdag havde EU’s udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, lovet, at Spanien vil fremme idéen om at optage Ukraine i EU under dets formandskab for EU, der blev indledt lørdag.