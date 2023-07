Tysk redningsfartøj har reddet 200 migranter om bord

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sagde tidligere på ugen at EU bliver nødt til at gå videre i forsøget på at finde veje til at bremse ”irregulær migration”.

Irregulær migration omhandler tilfælde, hvor personer spontant forsøger at rejse ind i EU uden de nødvendige tilladelser.

- Vores fælles indsats viser, at EU kan nå sine mål på dette område, og vi er klar til at fortsætte med at udvikle nye måder at fremme disse mål på, herunder ved at tænke ud af boksen, skriver von der Leyen i brevet.

Danmark er del af en gruppe på omkring ti lande, som ønsker, at EU skal gå videre. Også Italien, Grækenland og Østrig ønsker yderligere handling for at bremse irregulær migration.