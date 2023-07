Voldsom uro hærger Frankrig før begravelse af teenager

I foreløbige opgørelser fra tidlig lørdag hedder det, at 1350 biler og 234 bygninger blev stukket i brand, og at der var registreret 2560 tilfælde af ildspåsættelser på offentlige steder.

Mindst 79 betjente og politigendarmer blev såret.

Urolighederne fortsatte, selv om Frankrig havde udkommanderet 45. 000 politifolk - lang flere end de foregående døgn.

Men den store styrke var ude af stand til at få stoppet plyndringer i blandt andet Marseille, Lyon og Grenoble. En del af plyndringerne blev foretaget af bander, som alle var maskeret med hætter.

Trods store regnskyl i Paris og i dens forstæder tidligt lørdag fortsatte uroen i hovedstaden, hvor 406 personer blev anholdt.

Under et besøg i forstaden Mantes-la-Jolie vest for Paris insisterede indenrigsminister Gérald Darmanin på, at volden natten til lørdag var mindre intens end nætterne før.