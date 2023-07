Betjenten, der affyrede det dræbende skud, er varetægtsfængslet og sigtet for drab. Han har sagt undskyld til familien, men det var ikke nok til at skåne hans kolleger.

Natten til torsdag blev to betjente, der ikke var på arbejde og derfor klædt i civil, genkendt af unge i Marseille, da de på vej hjem ville fjerne en brændende skraldespand på vejen. De blev banket sønder og sammen. Den ene kom på hospitalet med brud på kæben, den anden med knivstik.

Flere journalister bl.a. fra avisen Le Figaro, der blev sendt ud for at dække optøjerne, er ligeledes blevet overfaldet af unge. Familien til den dræbte har bedt medierne om at blive væk fra begravelsen.

For det massive opbud af 45.000 udkommanderede betjente, herunder elitestyrker, der ellers er vant til at håndtere voldsomme bøller under demonstrationer, har det været vanskeligt at genetablere roen.

Grupper af stedkendte unge er i stand til at bevæge sig hurtigt, og de har talrige steder gennemført guerillaagtige angreb på offentlige bygninger og plyndret butikker, heriblandt supermarkeder og forretninger med eftertragtet sportstøj.

Fredag aften blev en våbenbutik i Marseille angrebet og plyndret. Syv geværer blev stjålet, før en af gerningsmændene blev anholdt.

Undervejs har de sociale medier pustet til balladen som platforme for voldsomste billeder, f.eks. af politiets pansrede køretøjer køre igennem brændende barrikader eller affyring af fyrværkeriraketter eller molotovcocktails mod betjentene.

Måske inspireret af stormen på Bastillen 14. juli 1789, da vrede borgere angreb det berygtede fængsel, slog vagterne ihjel og frigav fangerne, angreb snesevis af vrede unge onsdag aften fængslet i Fresnes med brosten. Det lykkedes dem ikke at komme ind i det bevogtede fængsel, og Frankrigs nationaldag er stadig 14. juli.

Natten til lørdag blev endnu 471 personer anholdt ifølge den franske indenrigsminister, Gérald Darmanin.

Men selv når det lykkes at genskabe roen, vil den franske præsident stå tilbage med et kæmpe problem hen over sommeren.

Midt i en ophedet debat om stramninger af reglerne for indvandring og krav fra højrefløjen om at ophæve en særlig genvej til Frankrig for studerende fra Algeriet, skal Macron nu også rydde op i et latent problem i forstæderne, der har fået FN til at opfordre Frankrig til at se på problemerne med racisme.

Et af råbene under demonstrationer har ifølge avisen Le Monde netop været »mod racisme og mod politiets voldelige forbrydelser.«

Kritikerne mener, at drabet på Nahel kun blev kendt af offentligheden, fordi det blev filmet på en mobiltelefon. Det fik demonstranter i Montpellier til at spørge på et banner: »Hvor mange andre Nahel er ikke blevet filmet?«

På dagen for drabet var præsidenten tilfældigvis i Marseille for at love støtte til befolkningen i betonkvarterer, der føler at være ladt i stikken i narkobanders vold og uden positive perspektiver for fremtiden.

Mens den franske venstrefløj kræver strammere regler for politiets muligheder for magtanvendelse, kræver regeringen og højrefløjen ro og orden og evt. indførelse af undtagelsestilstand.

Også politiet to største fagforeninger har i skarpe erklæringer opfordret til at sætte hårdt ind for at genskabe roen og for at uskadeliggøre »vilde horder af unge.«

Under et besøg natten til lørdag i forstaden Mantes-La-Jolie forsikrede indenrigsministeren alle om, at »republikken vil vinde,» alt imens han beklagede, at unge »knægte på 13 og 14 år huserede i gaderne, når de burde være hjemme hos sig selv.«

Macron har opfordret alle forældre til at vise ansvarlighed og kontrollere deres børn.

Imens udsendte fodboldstjernen Kylian Mbappé og hele det franske fodboldlandshold en appel på Twitter »om besindighed, bevidsthed og ansvar.«

»Voldens tid skal slutte og erstattes af en tid med sorg, dialog og genopbygning,« skrev de.