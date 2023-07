Tysk miljøminister vil skyde endnu flere problemulve

Den tyske miljøminister, Steffi Lemke, er åben over for at skyde såkaldte ”problemulve”, i takt med at bestanden af rovdyret vokser og i stigende grad er en udfordring for landbruget.

Det siger hun i et interview med avisen Neue Osnabrücker Zeitung ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Det er lovgivningsmæssigt muligt at skyde ulve, der har lært at klatre over høje hegn, eller som kommer for tæt på mennesker. Muligheden burde bruges mere i fremtiden, lyder det fra Steffi Lemke.