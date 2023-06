Politi ser på overvågning efter færgeulykke i Østersøen

En mor og et barn er begge omkommet, efter at barnet torsdag eftermiddag faldt over bord fra en færge på vej til Sverige fra Polen, hvorefter moren sprang i vandet efter barnet.

Det bekræfter polsk politi fredag over for tv-kanalen Tvn24. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Der er ifølge polske medier tale om en polsk kvinde i 30’erne og hendes syvårige søn.