Macron vil indsætte mere politi og beder forældre tage ansvar

- Det er op til forældrene at holde dem hjemme. Det er ikke op til staten, siger Macron.

Han tilføjer, at regeringen vil samarbejde med sociale medier som TikTok og Snapchat for at forhindre, at videoer af den voldelige uro spreder sig og inspirerer unge til at deltage.

Samtidig meddeler indenrigsministeriet, at alle busser og metroer stopper med at køre klokken 21.00. Det skal forhindre folk i at samles og begå hærværk.

Torsdag var der sat 40.000 betjente ind i mange af Frankrigs byer for at forhindre uroligheder.