Finlands økonomiminister trækker sig efter nazireferencer

Finlands økonomiminister, Vilhelm Junnila, har trukket sig efter blot ti dage på posten.

Det sker, efter at han er blevet beskyldt for gentagne gange at have lavet nazireferencer.

- For den fortsatte regeringsførelse og Finlands ry ser jeg det som umuligt for mig at fortsætte som minister på en tilfredsstillende måde, siger han i en erklæring.