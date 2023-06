Fredag måtte den franske præsident Emmanuel Macron haste hjem fra et EU-topmøde i Bruxelles til et Frankrig i flammer.

Det gjorde han for at lede det andet krisemøde på bare to dage, hvor republikkens ministre drøftede den eskalerende voldsspiral, som landet har været kastet ud i, siden en 17-årig dreng blev skuddræbt af en politibetjent tidligt tirsdag morgen i en forstad til Paris.