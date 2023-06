Tredje nat i træk med store optøjer i Frankrig - 667 anholdt

Under optøjerne er biler blevet sat i brand og bygninger vandaliseret i byer på tværs af Frankrig.

Politi var forberedt på, at mere uro var i vente natten til fredag.

Omkring 40.000 betjente og gendarmer - og dertil også specialstyrker - var sat ind for at håndtere uroen.

I flere bydele nær Paris var der indført forbud mod offentlige forsamlinger for at mindske uroen.

De foregående nætter er også hundredvis blevet anholdt. Dog ikke i lige så stort antal som natten til fredag.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, holdt torsdag et krisemøde med flere af sine ministre for at drøfte situationen.

Han har fredag indkaldt til endnu et krisemøde efter nattens optøjer. Han tager tidligt hjem fra EU-topmøde i Bruxelles for at holde mødet, som begynder klokken 13.