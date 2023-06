Fransk betjent undskylder til familie for drab på 17-årig

- Jeg bebrejder kun én person, sagde hun efter drabet.

- Den, som tog livet fra min søn.

Drabet har udløst store demonstrationer i Frankrig, hvor mange i lavindkomstområder og etnisk mangfoldige nabolag føler, at politiet gør sig skyldig i etnisk profilering.

Omkring 40.000 politibetjente er torsdag blevet mobiliseret for at forsøge at holde orden på demonstrationerne. Det er mere end fire gange så mange, som politiet satte i aktion onsdag.

150 personer er onsdag blevet anholdt i forbindelse med demonstrationerne i Frankrig, hvor der er blevet sat ild til alt lige fra biler og skraldespande til regeringskontorer.

Landets præsident, Emmanuel Macron, har opfordret folk til at holde sig i ro og sagt, at vold ved demonstrationerne ”ikke kan retfærdiggøres”.