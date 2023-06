Fransk politi har affyret tåregas mod march for dræbt teenager

Drabet på den 17-årige blev filmet og er set af tusindvis af mennesker på sociale medier.

- Hele verden skal se, at når vi marcherer for Nahel, marcherer vi for alle dem, der ikke blev filmet, siger Assa Traore, en kendt aktivist, hvis bror døde efter en anholdelse i 2016.

Torsdag har myndigheder i Paris-regionen besluttet at indstille busser og anden lokal transport fra klokken 21.00 og frem.

Regionsformand Valérie Pécresse skriver på Twitter, at beslutningen er taget for at ”beskytte ansatte og passagerer”.