Rusland: Missilangreb mod Kramatorsk dræbte to generaler

Rusland hævder at have dræbt to ukrainske generaler i et missilangreb mod den østlige ukrainske by Kramatorsk.

Ifølge det russiske forsvarsministerium blev to ukrainske generaler og op mod 50 ukrainske officerer dræbt, da et missilangreb ramte byen tirsdag.

Op mod 20 udenlandske lejesoldater og rådgivere blev også dræbt. De deltog i et stabsmøde, hedder det i erklæringen fra ministeriet. Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.