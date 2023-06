Anklager åbner sag mod fransk betjent der skød og dræbte 17-årig

En fransk anklager har åbnet en sag mod den betjent, der tirsdag skød og dræbte en 17-årig dreng i en forstad til Paris.

Episoden udløste to nætter med protester og uroligheder i Frankrig.

Anklageren, Pascal Prache, siger, at han torsdag vil forsøge at få betjenten for en dommer for at få ham varetægtsfængslet.