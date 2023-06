EU foreslår digital euro med samme funktion som kontanter

Kontantbetaling har dog en række fordele, som kommissionen ønsker også skal være tilgængelige i en digitaliseret verden.

Det gælder for eksempel, at det er muligt at bruge kontanter uden at have en bankkonto, og at det ikke registreres, hvad du bruger kontanter på.

Det samme vil gøre sig gældende for den digitale euro.

Overførsler vil også kunne laves uden brug af internet. Det vil komme folk til gavn i områder, hvor der er dårlig mobilforbindelse, lyder det fra kommissionen.

Samtidig vil den digitale euro også være godt nyt for erhvervslivet. Det siger Thierry Breton, EU-kommissær for det indre marked, i en pressemeddelelse onsdag.