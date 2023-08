Fra Rotterdam i Holland til Calabrien i Italien og sågar i vestjyske Hanstholm står myndighederne over for samme udfordring.

Kokainen vælter ind i europæiske havne, og i flere lande meldes der om rekordstore beslaglæggelser.

For nylig påviste et EU-agentur en stigning i kokainspor i spildevandsprøver fra hele unionen sammenlignet med tidligere år. Centralt i denne udvikling står en magtfuld italiensk mafia, som for længst har overhalet sine sicilianske fætre i kampen om det europæiske narkomarked.