Ukraine: Hovedbegivenheden i modoffensiven er ikke set endnu

Han advarer dog imod, at Ukraine regner med flere interne kriser i Rusland for at opnå succes på slagmarken.

Reznikov, der er tidligere faldskærmssoldat, siger, at den ukrainske hær fortsat påfører Rusland store tab med ”nedbrydelse som værktøj og befrielsen af Ukraine som mål”.

Den ukrainske modoffensiv har ifølge det britiske forsvarsministerium indtil videre tilbageerobret omkring 300 kvadratkilometer fra Rusland. Det er det dobbelte af de officielle meldinger, der er kommet fra Ukraine.

På trods af det har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagt, at offensiven går ”langsommere end ønsket”.

Rezikov siger, at det sommetider hænder, at russiske styrker ikke oplyser deres overordnede om, at Ukraine har generobret territorium, fordi de er bange.