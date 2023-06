Baltiske lande vil have øget sikkerhed med Wagner som nabo

Det er et led i en aftale, der blev indgået lørdag for at stoppe det, den russiske præsident, Vladimir Putin, betegnede som et ”væbnet mytteri”.

Wagner-gruppen rykkede lørdag fra det sydlige Rusland og stoppede angiveligt 200 kilometer fra Moskva for at ”undgå et blodbad”.

Prigozjins mænd har - som ham selv - fået tilbud om at flytte med til Belarus.

Ifølge Wagner-chefen selv råder han over en styrke på 25.000 mand.

Belarus’ præsident, Aleksandr Lukasjenko, har sagt, at han vil tilbyde Wagner-gruppen en af de nedlagte militærbaser i landet.