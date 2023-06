FN: Rusland har henrettet 77 tilfældige civile under krigen

Rusland har i løbet af krigen henrettet 77 civile personer, der har været tilbageholdt uden nogen nærmere forklaring.

Det fremgår af en rapport, som FN har udgivet tirsdag.

- Vi har dokumenteret, at 77 civile er blevet henrettet, efter at de har været udsat for vilkårlige anholdelser af Rusland, siger Matilda Bogner, der står i spidsen for FN’s menneskerettighedsmission i Ukraine.