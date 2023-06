Russiske fly holder øvelse over Østersøen

- Øvelsens primære formål er at afprøve besætningernes parathed til at komme i kamp og udføre specialoperationer.

Ud over det, skriver ministeriet, er kampflypiloter på vagt i døgndrift for at beskytte luftrummet over den russiske enklave mod Østersøen, Kaliningrad.

Videoen på forsvarsministeriets telegramkanal viser flyene, som går i luften. De viser også flyteknikere, der går rundt og inspicerer de russiske Su-27-kampfly, og en tekniker, som efterser missilerne på flyene.

Flyveøvelsen sker, få uger inden stats- og regeringschefer fra Nato-landene den 11. og 12. juli indfinder sig til topmøde i den litauiske hovedstad, Vilnius. Her er det netop Ruslands aggressioner, der er på programmet.