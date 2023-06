Turist har vakt vrede ved at ridse kærestes navn i Colosseum

Ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa er der skrevet ”Ivan+Haley 23”.

Hændelsen fandt sted fredag, og politiet blev opmærksom på den som følge af videoer på sociale videoer, skriver Ansa ifølge CNN.

Hvis manden bliver identificeret og dømt, risikerer han en bøde på mindst 15.000 euro - knap 112.000 kroner - eller op til fem års fængsel.

I 2020 fandt en lignende hændelse sted, da en irsk turist blev anklaget for at have vandaliseret Colosseum. Det skete, efter at sikkerhedspersonale havde fanget ham i at ridse sine initialer ind i det gamle amfiteater og anmeldt ham til politiet, skriver CNN.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at en russisk turist for nogle år tilbage blev idømt en bøde på 20.000 euro - knap 149.000 kroner - for en lignende handling.