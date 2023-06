Ukraine drøfter Putins svaghed med allierede efter Wagner-oprør

- Vi diskuterede fjendskabets udvikling og de processer, der finder sted i Rusland. Verden må lægge pres på Rusland, indtil den internationale orden er genskabt, siger Zelenskyj efter en samtale med USA’s præsident, Joe Biden.

Ifølge en udtalelse fra Det Hvide Hus diskuterede de to ledere Ukraines igangværende modoffensiv, og Biden understregede igen USA’s urokkelige støtte til Ukraine.

Reznikov siger, at han og USA’s forsvarsminister, Lloyd Austin, har drøftet Ukraines modoffensiv, og hvilke skridt der skal tages for at styrke den ukrainske hær.