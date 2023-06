Wagner-soldater trækker sig tilbage fra russiske regioner

Det fremgår ikke, hvor soldaterne bevæger sig hen.

Men tilbagetrækningen betyder, at de begrænsninger på borgernes færden, der har været i området, vil blive ophævet igen. Det siger guvernøren.

Regionens ledelse har blandt andet opfordret borgere til at blive inden døre og til at undgå motorvej M-4, der forbinder Moskva med de sydlige regioner.

Det skyldtes, at en militærkonvoj var på motorvejen.

Borgere kan igen rejse frit rundt, når ”situationen er endeligt løst”, siger Alexander Gusev.

Wagner-gruppen har søndag også forladt den russiske region Lipetsk, der ligger omkring 400 kilometer syd for Moskva. Det skriver regionens ledelse på sociale medier ifølge AFP.

Her begyndte myndighederne allerede lørdag aften at ophæve de restriktioner, der var indført. Det gjaldt blandt andet en opfordring til borgere om at blive inden døre.