Overblik: Det ved vi om Wagner-gruppens oprør i Rusland

Hvad er der sket?

Wagner-gruppen krydsede fredag grænsen fra Ukraine til Rusland og tog kontrol over byen Rostov i det sydlige Rusland. Byen huser det militære hovedkvarter for den russiske sydlige militærdistriktskommando, som går under navnet enhed 58. Lejehæren rykker ifølge britiske efterretninger mod hovedstaden Moskva.