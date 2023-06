Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger om uroligheder i Rusland, at ”det, vi ser, er en kniv i ryggen”, og at ”vi står over for forræderi”.

Det siger han i en tale til nationen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi vil svare hårdt igen, siger Putin ifølge Reuters.

Han erklærer, at han vil gøre alt, hvad han kan for at beskytte Rusland og forfatningen.