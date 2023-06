Ministerium opfordrer Wagner-soldater til at forlade Prigozjin

Soldaterne opfordres til at kontakte ministeriet eller sikkerhedsstyrkerne.

Det russiske forsvarsministerium lover til gengæld at sørge for soldaternes sikkerhed.

Natten til lørdag har været præget af stor uro i Rusland. Det skyldes, at Prigozjin hævder, at hans soldater har forladt Ukraine og nu opholder sig i byen Rostov. Byen ligger i det sydlige Rusland nær grænsen til Ukraine.

Konflikten kulminerede for alvor, da Prigozjin fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.