Wagner-chef truer med blokade og kræver forsvarsledelse til Rostov

Prigozjin hævder desuden, at samtlige militære lokationer i Rostov er under Wagner-gruppens kontrol.

Han sagde tidligere natten til lørdag, at han og hans soldater med livet som indsats ville afsætte Sergej Sjojgu og Valerij Gerasimov, som han længe har ligget i konflikt med.

Konflikten kulminerede for alvor, da Prigozjin fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.

Forsvarsministeriet i Rusland kaldte beskyldningerne pure opspind og oplyste, at der ville blive rejst en straffesag mod Prigozjin for at opildne til oprør.