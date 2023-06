Militærkonvoj er på motorvej mellem Moskva og sydlige regioner

- Vi er alle klar til at dø. Alle 25.000, og så 25.000 mere, siger Prigozjin på en lydoptagelse på beskedtjenesten Telegram.

- Vi dør for det russiske folk, lyder det videre ifølge AFP.

Han har i lang tid været i konflikt med de øverste personer i det russiske militær, mens hans soldater har kæmpet på russisk side mod Ukraine - særligt i Bakhmut, der anses for at være en strategisk vigtig by i Donetsk-regionen.

Her har han anklaget den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og Ruslands hærchef, Valerij Gerasimov, for pure inkompetence, blandt andet fordi at han mente, at det russiske forsvar var alt for sløve med at få ammunition frem til frontlinjen i Ukraine.