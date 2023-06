Wagner-leder: Vi har krydset grænsen til Rusland, og vi vil vælte Ruslands militære ledelse

Hovedkontoret tilhører indenrigsministeriet.

Det er ikke klart, hvem de bevæbnede mænd er. Reuters har været i stand til at verificere, at lokationen for videoen er politiets hovedkontor, men det har ikke været muligt at bekræfte, hvornår videoen er optaget.

Billeder fra Rostov, som Reuters har offentliggjort, viser også panservogne i byen.

I Moskva, hvor den russiske regering holder til, er der lørdag iværksat ”antiterrorforanstaltninger”.

- I forbindelse med den information, der kommer til Moskva, er antiterrorforanstaltninger beregnet til at styrke sikkerheden blevet iværksat, skriver Sergej Sobjanin, der er borgmester i hovedstaden, på sociale medier ifølge AFP.

Fredag beskyldte Wagner-lederen det russiske militærs ledelse for at have beordret et angreb på soldater fra Wagner-gruppen.