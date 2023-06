Nedfalden drone har sat ild i boligblok i Kyiv

Meldingerne om russiske angreb mod Ukraine kommer, mens der er i høj grad er uro på indenrigsfronten i Rusland.

Natten til lørdag siger lederen af den russiske private militære Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, nemlig, at hans styrker er gået ind i Rusland fra Ukraine.

Han siger, at hans mænd her er klar til at ”gå hele vejen”, og at de vil ødelægge alle, der står i vejen for dem.

Fredag åbnede den russiske efterretningstjeneste en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til væbnet mytteri.

Det skete, efter at Prigozjin havde beskyldt det russiske militærs ledelse for at have beordret angreb på soldater fra Wagner-gruppen. Rusland har sagt, at de beskyldninger er falske.