Wagner-leder hævder at have nedskudt russisk militærhelikopter

- Retshåndhævende myndigheder gør alt, hvad der er nødvendigt for at sikre sikkerheden for indbyggerne, skriver guvernøren, Vasilij Golubev, på sociale medier.

- Jeg beder alle om at forholde sig i ro, lyder det i opslaget.

Rostov ligger i det sydlige Rusland tæt på grænsen til Ukraine.

Fredag åbnede den russiske efterretningstjeneste en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til væbnet mytteri.

Det skete, efter at Prigozjin havde beskyldt det russiske militærs ledelse for at have beordret angreb på soldater fra Wagner-gruppen. Rusland har sagt, at de beskyldninger er falske.