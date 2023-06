Russisk topgeneral beder Wagner-soldater om at droppe oprør

- Det er nødvendigt og påkrævet at efterleve viljen og befalingerne fra den populært valgte præsident af Den Russiske Føderation (Vladimir Putin, red.), skriver han på beskedtjenesten Telegram.

Fredag aften beskyldte russiske myndigheder lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, for at være i gang med at organisere et bevæbnet mytteri.

Det kom desuden frem, at den russiske efterretningstjeneste FSB åbner en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til det væbnede mytteri.

Det skete, mens Prigozjin beskyldte den russiske militærledelse for at have beordret angreb på soldater fra hans Wagner-gruppe.