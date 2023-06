Moskva højner sikkerheden under strid med Wagner-chef

Ifølge Tass’ kilde er den russiske nationalgarde i højeste alarmberedskab.

- Sikkerhedsforanstaltninger i Moskva er blevet strammet. Alle kritiske faciliteter, regeringsobjekter og transportinfrastruktur er under skærpet beskyttelse, siger kilden.

Fredag kom det frem, at den russiske efterretningstjeneste FSB åbner en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til væbnet mytteri.

Det skete, mens Prigozjin beskyldte den russiske militærledelse for at have beordret angreb på soldater fra hans Wagner-gruppe.