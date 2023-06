Nyfødt barn er blandt 40 savnede efter migrantbåds forlis torsdag

Båden kæntrede på grund af stærk vind og høje bølger, siger han.

- Nogle overlevende blev bragt til Lampedusa, og andre blev bragt tilbage til Tunesien.

- Blandt de savnede er syv kvinder og en mindreårig. De overlevende er alle voksne mænd, siger talsmanden for IOM.

Han fortæller også, at IOM har bemærket, at der ankommer flere migranter via Tunesien fra den del af Afrika, der ligger syd for Sahara, end fra Tunesien siden november.

Han forklarer, at det er, fordi de afrikanske migranter flygter fra diskrimination i Tunesien.