Zelenskyj: Rusland overvejer terrorhandling ved atomkraftværk

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, hævder, at ukrainske spioner har modtaget efterretninger, der viser, at Rusland overvejer at udføre en ”terrorhandling” ved atomkraftværket Zaporizjzja.

Det siger han i en video på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Efterretningsvæsnet har modtaget information om, at Rusland overvejer en terrorhandling ved Zaporizjzja-atomkraftværket - en terrorhandling med udløsningen af stråling, lyder det.