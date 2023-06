Tyskland: Ukraine skal styrkes - men ikke ind i Nato lige nu

- Derfor foreslår jeg, at vi fokuserer på topprioriteten i Vilnius (ved Nato-topmødet i juli, red.), nemlig at styrke Ukraines kampkraft.

Den tyske regering og partnerlande i G7 arbejder på sikkerhedsgarantier for Ukraine på længere sigt, siger Scholz.

- Vores mål er stærk militærstøtte til Ukraine, heriblandt med moderne vestlige våben, siger den tyske forbundskansler.

Han opfordrer også til, at Ukraines ”økonomiske modstandsdygtighed” styrkes.

I talen kommer Scholz med et løfte om, at Tyskland når Natos målsætning om at bruge to procent af landets bnp på forsvar næste år.